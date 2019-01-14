Лавров объявил о начале переговоров по мирному договору между РФ и Японией

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Глава российского МИД начал переговоры в Москве со своим японским коллегой Таро Коно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров объявил о начале переговоров по мирному договору между РФ и Японией. Перед началом встречи с главой МИД Японии Таро Коно он рассказал, как должна вестись работа над соглашением между странами.

Глава МИД РФ отметил, что при работе над этим важным политическим документом, в первую очередь, не должно быть «нагнетания противоречивой односторонней риторики в публичном пространстве». Об этом сообщает РИА Новости.

Сергей Лавров напомнил, что ранее Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ пришли к соглашению, согласно которому «работа над мирным договором должна вестись профессионально, без попыток искажать договоренности».

Как отметил руководитель российского внешнеполитического ведомства, Россия заинтересована и выступает за вывод отношений двух стран на качественно новый уровень.

Глава МИД Японии Таро Коно в свою очередь высказал уверенность в том, что в отношениях двух стран есть большой потенциал. И в шутку поблагодарил Сергея Лаврова за «организацию теплой погоды в Москве» к своему приезду.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, какое условие необходимо выполнить Японии для заключения мирного-российско-японского договора.

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