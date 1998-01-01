Самый известный российский хореограф, художественный руководитель балета «Тодес» — Алла Духова — призналась, почему ей пришлось оставить своего старшего сына Володю!

— Я сейчас очень жалею, надо было всё равно. Вот надо было его мотать, наверно, по моим работам всем, чтобы он был рядышком. Потому что детям, конечно, нужно быть рядом с мамой. Вот об этом я прямо жалею очень, — признается хореограф.

Муж Аллы Духовой эмигрировал в Америку, когда она забеременела. Дальше были развод и страх, что не сможет поднять ребенка на ноги. Ведь у самой детство прошло в скромных условиях, семья жила в коммуналке. Маленькая Алла мечтала о кукле за 25 рублей, но денег на нее не было. Чтобы у сына было всё, годовалого Вову знаменитая мама отвезла на воспитание к своей младшей сестре в Ригу, приезжала только по праздникам.

— Нужно было быть рядом с мамой, он скучал. Я уезжала. У меня так было: Рига–Москва, Рига–Москва, вот так вот я моталась. Конечно, я старалась, как только свободное время, сразу туда, но всё равно для ребенка этого мало.

Для знаменитой мамы стало настоящим шоком, когда сын в 19 лет заявил: он женится на своей беременной девушке! В 2014-м Алла Духова стала бабушкой прелестной внучки Софии!

— Я даже не представляю, а как вот — если бы сейчас Соньки не было. Это же невозможно! Поэтому всё, что не делается, всё к лучшему.

Есть у Аллы Духовой и младший сын. Косте — 16. Он так же, как и старший брат, работает в маминой танцевальной империи.

— Мы же в Книге рекордов Гиннесса как самая крупная танцевальная сеть в мире. У нас работает человек так три тысячи точно.

Личную жизнь Алла Духова старается не афишировать. Но для программы Пятого канала «Светская хроника» сделала исключение. Она впервые призналась — что была замужем дважды, а не трижды, как написано во всех ее биографиях. Но всегда делам любовным мешала работа!

— Сейчас я не замужем и не собираюсь!

Алла Духова призналась, что всю жизнь мечтала о дочери и души не чает в маленькой Соне. Знаменитый хореограф старается быть образцовой бабушкой и, несмотря на загруженность, уделяет внучке всё свободное время. И даже берет ее на репетиции.

Сейчас для Аллы Духовой на первом месте семья. Она уже не готова ради работы жертвовать общением с самыми близкими людьми.

«История из серии «Бонни и Клайд» — ранее Пятый канал рассказывал, как молодой Витас украл свою жену.