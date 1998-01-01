Видео: Борис Грачевский порадовал воспитанников детского дома мастер-классом

, 16:37 Видео 17

Художественный руководитель «Ералаша» перед Новым годом заглянул в гости в Мытищинский детский дом, где провел творческий урок.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов, Пятый канал

Мало кто знает, что Борис Грачевский в обычной жизни похож на Деда Мороза. Мэтр ездит по всей стране и бесплатно дает мастер-классы. Его география добра впечатляет — режиссер посетил десятки городов от Карелии до Алтая.

 — Я привык работать с талантливыми детьми. И всегда приятна встреча такая. Когда меня зовут, я даже не разговариваю, бросаю всё.

В канун Нового года режиссер оставил все дела, чтобы провести важную творческую встречу. Только в программе Пятого канала «Светская хроника» вы увидите уникальный урок мэтра для ребят из Мытищинского детского дома.

Этот детский дом — настоящая музыкальная студия. Уроки математики и русского здесь сочетают с сольфеджио и занятиями по специальности. Все воспитанники играют на разных инструментах. Грачевского ребята ждут с нетерпением.

Дети гадают: когда же придет тот самый волшебник, который создает всеми любимый киножурнал?

— Сегодня, чтобы всё (все выпуски «Ералаша» — Прим. ред.) посмотреть, надо потратить 56 часов 20 минут, — рассказывает детям кинорежиссер.

Но Грачевский пришел не только шутить. Главная задача режиссера — подробно рассказать ребятам о работе на съемочной площадке.

— Любое кино, большое или маленькое, снимается короткими кусочками, которые склеиваются в целый фильм. Сейчас расскажу историю: брат кормит сестру манной кашей и рассказывает сказку о Красной шапочке. Эта история идет три минуты. Если она в течение трех минут экранного времени ест манную кашу, мы теперь понимаем, что она делала это в течение трех дней, по восемь часов в каждом.

Счастливый билет на страницы киножурнала режиссер готов подарить самым талантливым.

— В марте у «Ералаша» будет огромный фестиваль. Там со всей страны приезжают дети, и лучшие награждаются главными ролями. Мы готовы. Сценарий есть, режиссеры готовы, и будет сразу большая, серьезная работа.

В благодарность за маленькое новогоднее чудо, которое подарил Борис Грачевский, дети подготовили для него сюрприз. Это статуэтка, которую они сделали своими руками.

— Главное, наверно, что они смеялись над тем, что мы делаем. И вот я получил замечательный подарок, такого золотого ангелочка. Я думаю, всем телезрителям тоже будет приятно. Я его поставлю, буду вспоминать об этой встрече и о том, что бывает много хорошего.

Ранее Кристина Орбакайте назвала три блюда, без которых не обходится ни один обед на гастролях.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

16:44
Ольга Голодец выступила против введения налога на выезд из России
16:39
Кокорин располнел в СИЗО, отказавшись от тюремной еды
16:37
Видео: Борис Грачевский порадовал воспитанников детского дома мастер-классом
16:36
«Настоящее вторжение»: Караван мигрантов из Гондураса отправился в США
16:34
Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Воронежской области
16:24
Элджей обиделся на «маленький»: Екатерина Гордон об иске против Дудя и Ивлеевой
16:18
Опубликован новый рейтинг самых дорогих футболистов мира
16:11
Госдума разрешила пенсионерам не доказывать отсутствие долгов за капремонт
16:04
Украинские разработчики Metro: Exodus выпустили постер с ошибкой в слове «Россия»
15:54
Директор московского офиса «Евросети» замерз насмерть
15:35
Видео: Евгений Петросян увез молодую помощницу Татьяну Брухунову из России
15:20
Видео: Разрушенный взрывом газа в Шахтах дом с высоты птичьего полета
15:14
«Депрессией попахивает»: Полулысая Высоцкая шокировала сеть своим новым образом
15:07
Жуткое столкновение автобуса и троллейбуса в Казани попало на видео
15:00
Прямая трансляция репетиции парада в честь окончания блокады Ленинграда
14:57
Видео: зажигательное выступление американской гимнастки стало интернет-хитом
14:53
Мэй в отставку? В Британии парламент решает судьбу Brexit и Кабмина
14:53
У экс-главы Серпуховского района обнаружили 565 участков земли и 22 машины
14:47
В Магнитогорске не хватает съемного жилья для расселения рухнувшего дома
14:43
Прием заявок в зимнюю школу «Инженеры будущего» завершается в Петербурге

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как изменился топ-5 популярных каналов по итогам года

Используя данные исследовательской компании Mediascope РБК проанализировал телевизионные предпочтения россиян, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, за прошедший 2018 год.

5-tv.ru

Реклама