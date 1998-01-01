Видео: Борис Грачевский порадовал воспитанников детского дома мастер-классом

Мало кто знает, что Борис Грачевский в обычной жизни похож на Деда Мороза. Мэтр ездит по всей стране и бесплатно дает мастер-классы. Его география добра впечатляет — режиссер посетил десятки городов от Карелии до Алтая.

— Я привык работать с талантливыми детьми. И всегда приятна встреча такая. Когда меня зовут, я даже не разговариваю, бросаю всё.

В канун Нового года режиссер оставил все дела, чтобы провести важную творческую встречу. Только в программе Пятого канала «Светская хроника» вы увидите уникальный урок мэтра для ребят из Мытищинского детского дома.

Этот детский дом — настоящая музыкальная студия. Уроки математики и русского здесь сочетают с сольфеджио и занятиями по специальности. Все воспитанники играют на разных инструментах. Грачевского ребята ждут с нетерпением.

Дети гадают: когда же придет тот самый волшебник, который создает всеми любимый киножурнал?

— Сегодня, чтобы всё (все выпуски «Ералаша» — Прим. ред.) посмотреть, надо потратить 56 часов 20 минут, — рассказывает детям кинорежиссер.

Но Грачевский пришел не только шутить. Главная задача режиссера — подробно рассказать ребятам о работе на съемочной площадке.

— Любое кино, большое или маленькое, снимается короткими кусочками, которые склеиваются в целый фильм. Сейчас расскажу историю: брат кормит сестру манной кашей и рассказывает сказку о Красной шапочке. Эта история идет три минуты. Если она в течение трех минут экранного времени ест манную кашу, мы теперь понимаем, что она делала это в течение трех дней, по восемь часов в каждом.

Счастливый билет на страницы киножурнала режиссер готов подарить самым талантливым.

— В марте у «Ералаша» будет огромный фестиваль. Там со всей страны приезжают дети, и лучшие награждаются главными ролями. Мы готовы. Сценарий есть, режиссеры готовы, и будет сразу большая, серьезная работа.

В благодарность за маленькое новогоднее чудо, которое подарил Борис Грачевский, дети подготовили для него сюрприз. Это статуэтка, которую они сделали своими руками.

— Главное, наверно, что они смеялись над тем, что мы делаем. И вот я получил замечательный подарок, такого золотого ангелочка. Я думаю, всем телезрителям тоже будет приятно. Я его поставлю, буду вспоминать об этой встрече и о том, что бывает много хорошего.

Ранее Кристина Орбакайте назвала три блюда, без которых не обходится ни один обед на гастролях.