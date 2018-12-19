Орбакайте назвала три блюда, без которых не обходится ни один обед на гастролях

Кристина Орбакайте подводит итоги года — ее новый клип взорвал интернет и стремительно набирает миллионы просмотров. Только в эксклюзивном интервью программе Пятого канала «Светская хроника» певица рассказала о главных переменах в своей жизни. Призналась, какого труда ей стоит совмещать успешную актерскую карьеру, частые гастроли и личную жизнь.

Клип «Пьяная вишня» за считанные дни стал хитом. По сюжету главная героиня, которую сыграла Настасья Самбурская, любит горячительное и ведет нескромный образ жизни. И все из-за неудач в любви.

YouTube / Кристина Орбакайте

Творческий союз с колоритными артистами получился настолько удачным, что Кристина пригласила команду выступить на своем сольном концерте в Санкт-Петербурге.

— Спасибо большое, что они свое свободное время потратили, пришли, накрасились, оделись. Весь концерт ждали этот выход звездный на сцену.

Но главным событием года Кристина считает дебют на сцене легендарного театра.

— Я сейчас делю свою жизнь на театр и эстраду, гастроли. Поэтому в мою жизнь так ворвался стремительно театр. Театр «Современник».

Галина Волчек, художественный руководитель «Современника», сказала, что не могла остановить слезы после того, как посмотрела блистательную игру Кристины Орбакайте.

В спектакле «Двое на качелях» Орбакайте играет главную роль. Отказаться от роли она не могла, несмотря на плотный концертный график. Партнером Орбакайте по сцене стал актер Кирилл Сафонов. По мнению театральных критиков, у артистов получился очень гармоничный и пронзительный дуэт.

Многие актеры называют Галину Волчек второй мамой. Она помогает актерам и на сцене, и в жизни. Кристина тепло поздравила наставника с 85-летним юбилеем.

Свою актерскую карьеру Кристина начала, когда ей было всего 11 лет. Она снялась в культовом фильме Ролана Быкова «Чучело», в роли трогательной и беззащитной Лены Бессольцевой, которую травили одноклассники. После показа фильма в США, газета Los Angeles Times в своих восторженных отзывах сравнила Орбакайте с Мэрил Стрип. Но тогда Кристину актерская карьера не привлекла. Она решила стать певицей как знаменитая мама. И скоро на экранах появился ее первый клип.

Потом были съемки в знаменитой саге о гардемаринах, в комедийном фильме «Любовь морковь», другие работы в кино. Кристина постоянно на сцене, времени на отдых почти нет. И при этом всегда удается великолепно выглядеть. У певицы есть свой секретный рецепт поддержания прекрасной формы.

— На гастролях во многих городах живешь уже в одних и тех же гостиницах. Они уже знают мое меню на обед, поэтому им можно не повторять: овощной суп, гречневая каша. И не могу себе отказать — огурцы со сметаной. Я сама себе придумала такое обеденное меню перед концертом.

Сейчас Орбакайте регулярно выходит на театральные подмостки, не прекращая при этом гастрольную деятельность. Концертов у певицы по-прежнему много. А ведь у Кристины еще и большая семья: муж — бизнесмен Михаил Земцов, сыновья Никита Пресняков и Дени Байсаров, дочка Клавдия. Все дети талантливые.

— У нас у всех есть творческие жилки. Они по-разному проявляются. У кого рок, у Дени — фотография, современное искусство его интересует. Клавочка любит петь, танцевать. Любит рисовать.

Орбакайте на своем опыте знает, как непросто быть ребенком успешной и занятой мамы. Поэтому ей так важно соблюдать баланс между сценой и семьей. Кристина старается уделять маленькой дочери как можно больше времени.

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