8 февраля — День российской науки

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20 лет отечественное научное сообщество отмечает профессиональный праздник — День российской науки. Он был учрежден указом президента в 1999 году. Своими истоками праздник уходит во времена Петра I.

Фото: РИА Новости / Виталий Аньков

Тема:
Нобелевская премия 119

Дата 8 февраля тесно связана с 1724 годом. Именно тогда Указом правительствующего Сената по распоряжению императора Петра I была основана Академия наук.

За годы своего существования Академия несколько раз переименовывалась. В 1925-м она стала называться Академией наук СССР, в 1991-м сменила название на действующее по сей день — Российская Академия наук. Профессиональный праздник ученых был установлен в честь 275-летия со дня основания в России Академии наук.

Во дворе здания президиума Российской Академии наук в Москве. Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Во времена СССР день науки также отмечали, но в третье воскресенье апреля. Дата эта была выбрана партийным руководством, исходя из того, что в 1918-м между 18 и 25 апреля Владимир Ленин создал «Набросок плана научно-технических работ». В давно сформировавшихся научных коллективах по старой памяти до сих пор отмечают профессиональный праздник именно в третье воскресенье апреля.

Фото: РИА Новости / Евгений Миранский

Россия богата великими умами ученых, которые внесли вклад в жизнь не только нашей страны, но и мира. Вспомнить хотя бы реформу русского языка Михаила Ломоносова, таблицу химических элементов Дмитрия Менделеева, а еще опыты академика Ивана Павлова по выработке условных рефлексов у собак, крылатые ракеты Сергея Королева…

Многие российские ученые обладатели самой престижной премии в научном мире — Нобелевской. Павлов за работу по физиологии пищеварения был удостоен ее в 1904-м, Илья Мечников за труды по иммунитету — в 1908-м, известный советский физик Петр Капица — в 1978 году, за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия. В 2010-м лауреатом Нобелевской премии стал физик Константин Новоселов — за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена.

Лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года Константин Новоселов. Фото: РИА Новости / Владимир Вяткин

Сегодня Российская академия наук (РАН) ведет огромную работу. В ее структуру входят 30 отделении по областям и направлениям науки, три региональных отделения, 15 региональных научных центров, а также многочисленные институты. Всего в Академии насчитывается более тысячи научных учреждений, более 60 тысяч научных сотрудников, в том числе около 900 академиков и более 1100 членов-корреспондентов.

РАН проводит фундаментальные исследования, на основе которых развивается национальная экономика, медицина, образование и социальная сфера. Государство вкладывает немалые средства в науку, ведь это залог развития нации. Так с 2013-го действует долгосрочная программа фундаментальных научных исследований в России. Общий объем финансирования ее на период до 2020 года — более 834 миллиарда рублей.

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