Лукашенко о конфликте в Донбассе: «Это недоразумение надо заканчивать»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым прекратить конфликт на юго-востоке Украины. Об этом он заявил в понедельник, 14 января, на встрече с лидером общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктором Медведчуком, пишут «Известия».

— Это недоразумение, иначе не назовешь, надо заканчивать. Братские республики, народы. Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками, — заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что лично переживает за ситуацию на Украине, поскольку много раз там бывал, а также проходил военную службу в СССР. Кроме того он упомянул, что его предки родом из окрестностей Киева и Чернигова.

В свою очередь украинский политик отметил роль президента и самой столицы Белоруссии в стремлении к мирному урегулированию в Донбассе. Минск стал площадкой для международных переговоров по ситуации в Донбассе, а заключенные там соглашения закрепляют мирное разрешение ситуации как единственно возможный вариант действий.

Однако Медведчук добавил, что Минские соглашения не исполняются, хотя для многих украинцев столица Белоруссии в свете урегулирования конфликта в Донбассе стала олицетворять надежду на мирное урегулирование.

Ранее Пятый канал рассказывал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с инициативой по размещению миротворцев на востоке Украины.