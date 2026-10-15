СК: участие в «Общине баталхаджинцев»* грозит уголовной ответственностью

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Василиса Власова
Василиса Власова 28 0

Столичные следователи разбираются в делах об убийствах, вымогательстве и похищении, совершенных сторонниками запрещенной террористической организации.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Община последователей Батал-Хаджи Белхороева**, ингушского религиозного деятельтеля, основателя братства, продолжает совершать преступления, будучи признанной террористической организацией. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитиета России Светлана Петренко в канале Следком в Telegram.

В Ингушетии местный житель делал поддельные документы для членов сообщества, которые находятся в розыске. СК России вместе с оперативниками продолжает выяснять обстоятельства других преступлений.

В Москве расследуют дело нескольких последователей течения. Их подозревают в убийствах, вымогательстве и похищении.

В ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» стало известно: оружие исполнителям дали последователи религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева. Среди них Джабраил Аушев** и Хусейн Мехов. Оба отбывают пожизненное заключение.

Члены организации ведут преступную деятельность давно, еще в 2004 году члены общины участвовали в нападении на органы власти в Ингушетии. Тогда погибли 78 человек, больше 100 пострадали. 68 человек осудили. Тех, кто скрылся, до сих пор ищут.

Следующий эпизод произошел в 2009 году, когда братья Картоевы помогали террористам подорвать поезд «Невский экспресс». Погибли 27 человек.

Спустя время, в 2019 году в Москве произошли теракты. Погибли начальник ЦПЭ МВД по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, его брат и сотрудник Росгвардии. Следователи выяснили, что к этому также были причастны последователи организации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что община последователей Батал-Хаджи Белхороева* были причастны к подрыву «Невского экспресса». Тогда погибли 27 человек, а 132 получили ранения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — запрещенная в России террористическая организация.

** — внесен в перечень террористов и экстремистов.

 

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