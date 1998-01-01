Мэр польского Гданьска умер после ножевого ранения, полученного на концерте

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На Павла Адамовича напал местный житель во время благотворительного концерта. Он ударил мэра ножом, а затем начал кричать со сцены, что его незаконно осудили.

Фото: gdansk.pl / Grzegorz Mehring

Врачам не удалось спасти жизнь мэра польского города Гданьска Павла Адамовича. Об этом сообщают местные СМИ. По их информации, градоначальник скончался в больнице.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что на главу города напал местный житель во время благотворительного концерта вечером 13 января. 27-летний поляк, недавно вышедший из тюрьмы за ограбление банков, после того, как ударил ножом Адамовича, начал кричать со сцены о том, что его осудили незаконно.

На мероприятие мужчина попал по фальшивому удостоверению журналиста. Расследование взял под личный контроль премьер-министр Польши.

Сообщалось, что почти сутки медики боролись за жизнь градоначальника. Он находился в тяжелом состоянии: была диагностирована серьезная травма сердца, повреждение диафрагмы, раны органов внутри брюшной полости.

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