Мэр польского Гданьска умер после ножевого ранения, полученного на концерте

Врачам не удалось спасти жизнь мэра польского города Гданьска Павла Адамовича. Об этом сообщают местные СМИ. По их информации, градоначальник скончался в больнице.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что на главу города напал местный житель во время благотворительного концерта вечером 13 января. 27-летний поляк, недавно вышедший из тюрьмы за ограбление банков, после того, как ударил ножом Адамовича, начал кричать со сцены о том, что его осудили незаконно.

На мероприятие мужчина попал по фальшивому удостоверению журналиста. Расследование взял под личный контроль премьер-министр Польши.

Сообщалось, что почти сутки медики боролись за жизнь градоначальника. Он находился в тяжелом состоянии: была диагностирована серьезная травма сердца, повреждение диафрагмы, раны органов внутри брюшной полости.