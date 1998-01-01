Видео нападения на мэра Гданьска с ножом на благотворительном концерте

В сети появилось видео нападения на мэра польского города Гданьск Павла Адамовича. На кадрах видно, что на сцене зажигаются бенгальские огни и начинается небольшое светопредставление. Именно в этот момент выбегает одетый в куртку и шапку мужчина и наносит удар ножом градоначальнику, после чего, практически наслаждаясь произошедшим поднимает руки вверх и начинает требовать у шокированных зрителей оваций.

Как сообщил в своем Twitter журналист Вадим Преслицкий, личность мужчины установлена. Им оказался 27-летний житель Гданьска, который по предварительной информации мог проникнуть на сцену, используя удостоверение представителя СМИ.

Напавший на мэра #Gdansk задержан полицией. Это 27-летний житель Гданьска. На сцену он прошёл пользуюсь удостоверением журналиста (!!!). Новых данных о состоянии #Adamowicz’a пока не дают. Оно критическое. Вот ещё видео: pic.twitter.com/ROi6SQ4sBG — Vadim PreslitSky (@prevaleo) 13 января 2019 г.

Как сообщал ранее Пятый канал, состояние Адамовича оценивается, как критическое. В польской полиции уже заявили, что мероприятие было хорошо охраняемо и являлось закрытым. Обстоятельства произошедшего уточняются.