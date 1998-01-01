Козак рассказал о темпах роста цен на бензин в России в январе 2019 года

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что рост цен на бензин с начала года на АЗС вертикально интегрированных компаний составил от 0% до 1,7%, по дизельному топливу — от 1,6% до 1,7%. Об этом чиновник заявил в понедельник, 14 января, на совещании правительства РФ, передает RT.

По словам Козака, «нигде, ни у одной компании этот потолок по состоянию на сегодняшний день не пробит».

Вице-премьер добавил, что с 1 февраля согласно подписанному в конце октября между правительством РФ и крупными нефтяными компаниями соглашению, цены на топливо могут увеличиться на уровень прогнозируемой инфляции, «но равномерно, равными долями, помесячно, а не залповым повышением на 4,3%, как это предусмотрено прогнозом социально-экономического развития страны» .

В соответствии с подписанным в конце октября между правительством РФ и крупными нефтяными компаниями соглашением, стоимость бензина и дизеля в 2019 году не увеличится более чем на 1,7% от декабрьского уровня.

В начале января Пятый канал сообщал, что цены на бензин поползли вверх, но, по мнению экспертов, это связано с повышением НДС и не выйдет за пределы инфляции.