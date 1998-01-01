Левша подковал блоху или Сказ о том, как россиянин своими руками iPhone X собрал

Видеоблогер Николай Танев своими руками собрал iPhone X из запчастей, которые он приобрел на одном из специализированных рынков в китайском Шэньчжэне, и снял этот процесс на видео.

— В прошлом году я уже собирал модели iPhone 7 и iPhone 8. Это так естественно — начать новый год с чего-нибудь свежего , — сопровождает Танев процесс сборки телефона своими комментариями на английском языке.

Танев отметил, что для наилучшего результата все запчасти, которые он купил, являлись оригинальными. В частности, он приобрел OLED-дисплей, заднюю панель с аккумулятором, камерой и различными датчиками, а также материнскую плату на 64 Гб. Все это обошлось ему в сумму около 500 долларов, в то время как в магазинах готовая модель стоит порядка 900 долларов.

На процесс сборки умелец потратил всего лишь полчаса.

Ранее Пятый канал публиковал видео iPhone X после того, как он взорвался во время обновления до iOS 12.1.