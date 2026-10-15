Застолбить место: Минобрнауки предлагает ввести предоплату первого семестра в вузах

Минобрнауки хочет ввести предоплату первого семестра в вузах

Министерство науки и высшего образования России выступило с инициативой сделать обязательной оплату первого семестра в вузе до начала обучения. Об этом сообщается в проекте приказа, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.

Сейчас предварительная оплата при поступлении в высшее учебное заведение не предусмотрена.

«Если он (Поступающий. — Прим. ред.) проходит по конкурсу в пределах установленного количества мест, при условии, что в день завершения оплаты обучения в организации имеется заключенный договор об образовании и обучение оплачено», — указано в документе.

Чтобы попасть на платные места, требуется оформить договор об образовании и внести плату за обучение целиком либо частично — как минимум за один семестр.

Внести средства разрешается с использованием материнского капитала либо образовательного кредита.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Министерство просвещения России утвердило перечень дополнительных материалов и оборудования, разрешенных на ЕГЭ в 2027 году. Согласно этому перечню, например, по русскому языку, истории и обществознанию дополнительные материалы не предусмотрены. На экзамене по литературе допускается орфографический словарь. Более того, физике участники смогут взять непрограммируемый калькулятор с тригонометрическими функциями и линейку. На биологии, что интересно, также допускается калькулятор.

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