Адмирал США: «Калибр» вызывает у меня и наших западных партнеров беспокойство

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Новая модификация российской ракеты привлекла внимание экспертов из The National Interest.

Фото: Global Look Press

Грозный «Калибр», доказавший свою эффективность в Сирии, станет еще более опасным оружием. Модернизированная версия «Калибр-М» получит повышенную дальность полета по сравнению со своим предшественником — 4500 километров вместо 1500 — 2500 километров. Несмотря на то, что для этого придется пойти на увеличение габаритов ракеты, не похоже, что это будет отрицательно влиять на совместимость «Калибра-М» с кораблями, считает автор статьи в американском издании.

The National Interest подчеркивает, что российская крылатая ракета получит явное преимущество по сравнению с устаревающими «Томагавками», состоящими на вооружении США. По дальности поражения цели «Калибр-М» превысит свой американский аналог более чем в 2,5 раза. Адмирал США Джеймс Фогго выразил беспокойство по поводу этого меняющего баланс сил оружия:

— «Калибр» впечатляет. Это крылатая ракета для поражения наземных целей. В случае запуска из акватории любого из этих морей, включая Каспийское, она может долететь до любой европейской столицы, — сказал Джеймс Фогго.

Если модернизированный вариант «Калибра» оправдает ожидания его создателей, пишет The National Interest, поводов для беспокойства станет еще больше. Кроме того, напоминает автор статьи, «Калибр-М» может быть носителем как ядерной боеголовки, так и обычной, что увеличивает гибкость его применения на любых судах, подводных и надводных.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что новейшую крылатую ракету «Калибр М» разрабатывают в России.

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