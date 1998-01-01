Новейшую крылатую ракету «Калибр М» разрабатывают в России

В России ведутся разработки новейшей ракеты «Калибр-М» для российского флота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

Новая ракета должна будет поступить на вооружение российского ВМФ — согласно госпрограмме, это должно случиться до 2027 года. Сверхточный крылатый «Калибр-М» сможет поражать цели на расстоянии до 4,5 тысяч километров, а его боевая часть будет весить около тонны. В первую очередь ракета поступит на вооружение крупных надводных кораблей и подлодок.

Официальных подтверждений сведений от Министерства Обороны на данный момент не поступало.

Сейчас на вооружении отечественного флота стоят ракеты «Калибр» — их максимальная дальность достигает двух километров, масса боевой части — 500 килограмм.

Ранее Пятый канал рассказывал о пополнении российского флота новыми кораблями в 2018 году.