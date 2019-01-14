Рианна показалась на публике в старомодных сапогах

, 21:21 Фото 51

Американская певица вышла на улицу в уггах, которые в сети уже давно окрестили «старомодными» и «уродливыми».

Фото: www.globallookpress.com

Популярная поп-исполнительница Рианна разочаровала своих поклонников появлением в старомодных сапогах. В непривлекательном наряде звезду заметили в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. Певица вышла из машины в джинсах, черной толстовке и песочного цвета уггах. «Модный» наряд известной исполнительны тут же попал в сеть. Снимки опубликовало издание Vogue в понедельник, 14 января.

 
 
 
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Публикация от FYINTERTAINMENT (@fyintertainment)

В августе 2018 года Мэй, известная как Instagram-блогер и создатель популярных fashion-мемов, перечислила худшие тренды 2018 года. В шорт-лист попала такая популярная во всем мире обувь как угги. По словам Мэй, эти сапоги давно вышли из моды и, несмотря на многочисленные коллаборации марки Ugg с другими брендами, вряд ли смогут обрести былую известность.

Ранее Пятый канал рассказал, как супруга принца Гарри в рамках своей работы в благотворительной организации Smart Works помогла одной из женщин выбрать одежду для собеседования с работодателем.

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