Рианна показалась на публике в старомодных сапогах

Популярная поп-исполнительница Рианна разочаровала своих поклонников появлением в старомодных сапогах. В непривлекательном наряде звезду заметили в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. Певица вышла из машины в джинсах, черной толстовке и песочного цвета уггах. «Модный» наряд известной исполнительны тут же попал в сеть. Снимки опубликовало издание Vogue в понедельник, 14 января.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FYINTERTAINMENT (@fyintertainment) 13 Янв 2019 в 7:18 PST

В августе 2018 года Мэй, известная как Instagram-блогер и создатель популярных fashion-мемов, перечислила худшие тренды 2018 года. В шорт-лист попала такая популярная во всем мире обувь как угги. По словам Мэй, эти сапоги давно вышли из моды и, несмотря на многочисленные коллаборации марки Ugg с другими брендами, вряд ли смогут обрести былую известность.

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