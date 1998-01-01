«Совершенно не крутой»: Егора Крида жестко критикуют в сети за новый трек

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14 января музыкант представил поклонникам новую композицию.

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

В понедельник, 14 января, 24-летний исполнитель Егор Крид представил в сети на суд поклонников свой свежий трек «Крутой». На протяжении всей новинки певец повторяет фразу «Я крутой как Игорь Крутой». Моментально среди фанатов Крида нашлись те, кому песня пришлась, мягко говоря, не по душе.

— Мне конечно нравятся треки Крида, но этот трек помойка какая-то…

— Я фанатка Крида, но ожидала чего-то большего, а не этого бреда.

— При первых словах у меня рвотный рефлекс пошел,

— Поет, что крутой, а на самом деле отстой какой-то — совершенно не крутой, — пишут в комментариях поклонники.

Не так давно Егор Крид поделился историей появления этого «шедевра». Как-то в Америке, в одном из кафе он общался с девушкой, которая никак не могла понять разницу между именами Егор и Игорь. (в английской транскрипции — Egor произносится именно как «Игор» — прим. ред.) Именно в этот момент и родилась идея трека, которую певец и реализовал по возвращении в Москву.

Известно, что сам композитор Игорь Крутой весьма неплохо отзывается о Егоре Криде, говоря, что певец популярен среди молодежи, сообщает VistaNews.ru.

Ранее Пятый канал сообщал, что Егор Крид попал на деньги, сорвав выступления в Абу-Даби.

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