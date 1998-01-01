Видео: в Китае мужчина атаковал с ножом прохожих

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В результате нападения пострадали 20 человек, один из них позднее скончался.

Фото, видео: www.globallookpress.com,Twitter @FranceNews24, Twitter @CarlZha

48-летний мужчина в понедельник вечером, 14 января, атаковал прохожих на оживленной улице в китайском городе Фучжоу. В результате ЧП пострадали 20 человек. Позднее один скончался от полученных колото-резанных ран.

На кадрах появившихся в сети видно, что мужчина бегал по площади, нанося удары первым встречным. Позднее, когда приехала полиция, им пришлось применить оружие для его задержания.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство China News, предварительно, причиной произошедшего могла стать бытовая ссора.

В настоящее время полиция выясняет окончательные мотивы. Ведется расследование.

Ранее Пятый канал сообщал, что после ножевого нападения во время благотворительного вечера в больнице скончался мэр польского города Гданьск Павел Адамович. Напавший на политика 27-летний житель, который проник на сцену по поддельному удостоверению журналиста, отказался признавать свою вину, при том, что момент нападения запечатлели сотни телефонов зрителей шоу.

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