Председатель Евросовета Туск принял участие в акции памяти убитого мэра Гданьска

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Политик назвал погибшего градоначальника своим хорошим другом и человеком солидарности и свободы.

Фото, видео: Twitter @UnitedNationsRU, Youtube @ Prawica MEDIA

Председатель Европейского совета Дональд Туск принял участие в акции памяти убитого мэра Гданьска Павла Адамовича, скончавшегося от ножевого ранения в понедельник, 14 января.

Демонстрация против насилия и ненависти собрала в центре города сотни людей. Помимо польских политиков, общественных и религиозных деятелей, с речью выступил и Туск. Он выразил соболезнования не только родным и близким Адамовича, но также жителям Гданьска и всем полякам.

 — Убит мой хороший друг Павел Адамович, человек солидарности и свободы, европеец. Пусть он покоится с миром, — написал ранее Туск в Twitter.

Ранее Пятый канал сообщал, что мэр польского Гданьска умер после ножевого ранения, полученного на концерте вечером 13 января. На Павла Адамовича напал местный житель во время благотворительного концерта. Он ударил мэра ножом, а затем начал кричать со сцены, что его незаконно осудили. Своей вины, как выяснилось, отсидевший за несколько грабежей около пяти лет, 27-летний местный житель в ходе допроса не признал.

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