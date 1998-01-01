Председатель Евросовета Туск принял участие в акции памяти убитого мэра Гданьска

Председатель Европейского совета Дональд Туск принял участие в акции памяти убитого мэра Гданьска Павла Адамовича, скончавшегося от ножевого ранения в понедельник, 14 января.

Демонстрация против насилия и ненависти собрала в центре города сотни людей. Помимо польских политиков, общественных и религиозных деятелей, с речью выступил и Туск. Он выразил соболезнования не только родным и близким Адамовича, но также жителям Гданьска и всем полякам.

— Убит мой хороший друг Павел Адамович, человек солидарности и свободы, европеец. Пусть он покоится с миром, — написал ранее Туск в Twitter.

Paweł Adamowicz, Mayor of Gdańsk, a man of Solidarity and freedom, a European, my good friend, has been murdered. May he rest in peace. — Donald Tusk (@eucopresident) 14 января 2019 г.

Ранее Пятый канал сообщал, что мэр польского Гданьска умер после ножевого ранения, полученного на концерте вечером 13 января. На Павла Адамовича напал местный житель во время благотворительного концерта. Он ударил мэра ножом, а затем начал кричать со сцены, что его незаконно осудили. Своей вины, как выяснилось, отсидевший за несколько грабежей около пяти лет, 27-летний местный житель в ходе допроса не признал.