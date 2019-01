Председатель Евросовета Туск принял участие в акции памяти убитого мэра Гданьска

Председатель Европейского совета Дональд Туск принял участие в акции памяти убитого мэра Гданьска Павла Адамовича, скончавшегося от ножевого ранения в понедельник, 14 января.

Демонстрация против насилия и ненависти собрала в центре города сотни людей. Помимо польских политиков, общественных и религиозных деятелей, с речью выступил и Туск. Он выразил соболезнования не только родным и близким Адамовича, но также жителям Гданьска и всем полякам.

— Убит мой хороший друг Павел Адамович, человек солидарности и свободы, европеец. Пусть он покоится с миром, — написал ранее Туск в Twitter.

Paweł Adamowicz, Mayor of Gdańsk, a man of Solidarity and freedom, a European, my good friend, has been murdered. May he rest in peace.