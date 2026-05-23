Аналитик Джатрас: ВСУ намеренно ударили по колледжу в Старобельске

Версия о случайном ударе Вооруженных сил Украины беспилотником по колледжу в Старобельске ЛНР не имеет убедительного объяснения. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил бывший советник конгресса США и специалист в области международных отношений, государственных дел и законодательной власти Джеймс Джатрас.

По его словам, в этой ситуации трудно говорить о случайности, поскольку удар пришелся по гражданскому объекту. Он пояснил, что проблема заключается не только в двойных стандартах, но и в нежелании стран Запада признавать ущерб, который наносится гражданской инфраструктуре.

«Дело не столько в двойных стандартах, сколько в пренебрежительном отношении западных держав к ущербу, причиняемому гражданским объектам, за который они не хотят брать на себя ответственность», — пояснил свое видение специалист.

Также Джатрас обратил внимание на реакцию западных государств после того, как Россия подняла вопрос об украинской атаке в Совете Безопасности ООН. Как он подчеркнул, предупреждения Москвы там не восприняли всерьез. На Западе не придают должного значения заявлениям России о последствиях пересечения красных линий и ударов по гражданским объектам.

«Тот факт, что русские подняли этот вопрос в Совете Безопасности, судя по описаниям, не был воспринят западными державами всерьез», — отметил Джатрас.

Бывший советник конгресса США, говоря о возможной ответственности европейских стран, отметил, что многое зависит от того, какое оружие было использовано при атаке. По его словам, также важно установить, могли ли иностранные структуры участвовать в производстве вооружения или в наведении удара. Джатрас добавил, что для выводов нужна дополнительная информация о том, какие страны могли оказывать помощь украинской стороне.

Атака ВСУ на Старобельский колледж

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа в ночь на 22 мая. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ — «Террористический акт».

По последним данным МЧС России, в результате атаки погибли 18 человек, еще 60 пострадали. Предварительно, под завалами могут оставаться три человека.

Президент России Владимир Путин назвал удар по общежитию колледжа террористическим. Он также заявил, что атака не была связана с военной инфраструктурой, поскольку, по его словам, в этом районе таких объектов не было.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщал, что место обрушения общежития, где продолжают работать спасатели, повторно атаковали беспилотники.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что одна из главных целей ударов ВСУ — дети.

