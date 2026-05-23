Восемь стран НАТО сделали заявление после атак беспилотников в Прибалтике

В Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии министры иностранных дел выступили с общим заявлением после происшествий с беспилотниками в Прибалтике. Документ был опубликован главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом, о чем он сообщил в соцсети X.

В заявлении отметили, что страны Северной Европы и Балтии не допускают использования своей территории и воздушного пространства для ударов по объектам в России. Так министры отреагировали на сообщения о дронах, которые в последние дни фиксировали в регионе.

До этого неопознанный беспилотный летательный аппарат упал в озеро Дридзис на юго-востоке Латвии и сдетонировал. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Прибывшие на место полицейские обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата.

До этого Министерство обороны Латвии сообщило, что в воздушном пространстве страны был зафиксирован как минимум один неопознанный БПЛА. После этого воздушную тревогу объявили в трех районах и одном крае республики.

Из-за инцидента в состояние боевой готовности привели истребители НАТО. Власти Латвии продолжили проверку обстоятельств произошедшего.

Еще один похожий случай произошел 17 мая. Тогда представители Национальных вооруженных сил Латвии сообщили о пролете неопознанного беспилотника над территорией страны. Через два дня представитель МИД Украины Георгий Тихий принес извинения за этот инцидент. Он признал, что дрон принадлежал украинской стороне.

