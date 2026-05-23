В Москве работают свыше 4,6 тысячи промышленных предприятий

Современная Москва закрепила за собой статус крупнейшего индустриального и инженерно-научного центра России. Сегодня в городе работают свыше 4,6 тысячи предприятий, где занято более 755 тысяч специалистов. Об этом сообщил портал mos.ru.

Столичные компании создают широкий спектр высокотехнологичной продукции — от медицинских решений и образовательных разработок до транспортных систем, оборудования безопасности и цифровых сервисов. Их продукция востребована как в Москве, так и в других регионах страны.

Среди примеров — Зеленоградский нанотехнологический центр, разработавший первый отечественный фотолитограф с разрешением 350 нанометров, предназначенный для выпуска микрочипов.

В сфере медицины компания «ГемаТех» поставила в учреждения здравоохранения 3,7 миллиона изделий для пациентов со стомой, а предприятие «Элта» произвело около 600 тысяч глюкометров и десять миллионов тест-полосок, оснащенных отечественным ПО с возможностью передачи данных врачам.

Компания «Медплант» выпустила более 11 миллионов медицинских изделий, включая комплекты для оказания экстренной помощи, которые применяются по всей стране.

Значительный вклад в развитие городской инфраструктуры вносится и в транспортной сфере: «Диагностика-М» поставила свыше 700 единиц досмотровых систем для метрополитена, обеспечивая безопасность пассажиров.

Компания «САГА Технологии» изготовила более пяти тысяч банкоматов, десяти тысяч терминалов и кассовых систем самообслуживания, которые используются в торговых точках Москвы и других городов.

В промышленной автоматизации компания «Технорэд» создала около 250 роботов для сварки, паллетирования и обслуживания станков с ЧПУ, поставляя их не только в России, но и за рубеж. Компания «БФС» произвела свыше 4,5 тысячи банкоматов с расширенными системами защиты и начала выпуск терминалов для транспортных карт.

В сфере высокоточного оборудования «Лассард» выпустила более 50 лазерных установок, а также расширила линейку новыми станками для гравировки и лазерной сварки. Дополнительно компания поставила 30 единиц оборудования в образовательные учреждения для подготовки специалистов.

В ветеринарной отрасли «Ветбиохим» произвела 63 миллиона доз иммунологических препаратов для животных, а компания «Научные развлечения» выпустила свыше 30 тысяч образовательных наборов и цифровых лабораторий, которые используются в 80 регионах страны для изучения естественных наук.

