В Шахтах продолжают искать четверых жителей в разрушенном доме

Двадцать альпинистов работают в городе Шахты Ростовской области. Разбор завалов после взрыва проходит на седьмом этаже. Судьба четырех человек, все женщины, остается невыясненной. Семеро раненых. Трагедия в Шахтах даже в деталях повторяет Магнитогорскую — и там и там в холод, грелись плитами, и там и там жаловались на запах газа, и там и там лже-газовики предлагали свои услуги. Но выводы так и не последовали…

Искать пропавших без вести идут два кинолога с собаками. До сих пор неизвестна судьба четверых человек. Поиски не прекращаются ни на секунду.

Во дворе дома работает оперативный штаб, до подъезда, в котором и прогремел взрыв 20 метров. С этой точки можно оценить масштаб разрушений: обрушились перекрытия, плиты весом в несколько тонн снимают краном и грузят в самосвалы.

Взрывом разрушило четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. Погибла одна женщина, ее мужа и ребенка удалось спасти. Они сейчас в больнице.

Взрыв произошел рано утром. Мощный хлопок, ударная волна, которая выбила окна в соседних квартирах.

— Ужасно, люстра дрожала, думала окна вообще вылетят. Ужасный был хлопок, — рассказывает очевидица произошедшего.

Жалобы на запах газа от жильцов дома поступали не раз. Последняя чуть больше месяца назад. Жители соседних домов пишут в соцсетях, что в домах было очень холодно. Люди спали в одежде и могли оставить включенными на ночь конфорками. В любой момент пламя могло погаснуть, а газ распространится по квартире.

— Мы проснулись, на нас на спящих все упало! Просто упало и все. Руками шевелю, а остальное — еле потом выбралась. И сын там вообще испугался, — рассказывает одна из спасенных жительниц дома.

В Минстрое экстренное совещание. Что делать с бытовыми газовыми плитами, состояние которых никто кроме самих жильцов не контролирует. Один из вариантов — добавлять в бытовой газ больше примесей, чтобы при утечке чувствовался устойчивый запах. Другой вариант повсеместная установка плит, которые автоматически перекроют подачу газа в случае утечки.

— Плиты с функцией самоотключения — это хорошо. И нужно это делать. Они уже есть в продаже, но это не панацея от тех бед, которые у нас на сегодня есть. Нужно целый комплекс совершить мероприятий, в том числе и правительству, — заявил эксперт по жилищному праву Виктор Федорук.

Эксперты говорят, что фатальную роль могут сыграть даже оконные рамы. Деревянные легче вылетают от взрывной волны, а значит больше шансов, что стены дома уцелеют. Но все это больше похоже на популистские идеи, нежели на реальное решение проблемы. Многих трагедий можно было бы избежать, если бы технические специалисты более пристально следили за состоянием труб в квартирах. Но жильцы зачастую просто не открывают им двери.

— Что касается собственника помещения многоквартирных домов, у них тоже есть обязанности заключать договоры со специализированной организацией. Другое дело, что некоторые собственники эту обязанность игнорируют, многие жители не пускают к себе в квартиру. Проблема контроля за состоянием газового оборудования в самих квартирах большая и ее решить гораздо сложнее, — поясняет назревшую проблему заместитель исполнительного директора экспертного совета при правительстве РФ, руководитель рабочей группы по развитию жилищно-коммунального хозяйства Алексей Макрушин.

Каким образом газовые плиты подключают к трубам в многоквартирных домах, специалисты сейчас проверяют далеко не всегда.

— В основном это самостоятельное подключение, как говорится, кустарным способом. Используется не сертифициированный материал и выполняется не специализированной организацией, — добавляет эксперт по пожарной безопасности Александр Глущенко.

Как именно проходили проверки в доме номер 16 по улице Хабарова, в городе Шахты теперь выясняют следователи. Этим вечером они изъяли документы и в газоснабжающей, и в управляющей компаниях.

Часть жителей разрушенного дома разместили в гостинице. Здесь 12 семей. Удастся ли им вернуться в свои квартиры и когда, станет понятно только после того, как специалисты проведут ряд экспертиз.