Картину, приписываемую Микеланджело, украли в Бельгии

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Полотно, вероятно, принадлежащее кисти итальянского мастера, унесли из церкви коммуны Зеле.

Фото: www.globallookpress.com

Картину, которую приписывают кисти Микеланджело, украли из бельгийской церкви в коммуне Зеле на северо-западе страны. О происшествии сообщает РИА Новости.

Полотно «Мадонна дель Силенсио» изображает святое семейство и Иоанна Крестителя. Подлинное авторство не установлено, однако картину приписывают итальянскому мастеру Микеланджело или его ученику Марчелло Венусти.

Как сообщает Интерпол, кража случилась 11 января ранним утром. Вор пробрался в здание церкви через ризницу — место для хранения одеяний священников и утвари. Свидетели рассказывают, что за день до этого видели подозрительного молодого человека у задних дверей здания. Он был одет в темное и имел при себе рюкзак.

Ранее Пятый канал рассказывал, как из украинской церкви украли мощи Георгия Победоносца.

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