Мощи Георгия Победоносца украли из украинской церкви

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В злодеянии подозревают жителя Донецкой области.

Фото: www.globallookpress.com

Мощи Георгия Победоносца украли из церкви в Донецкой области. В полицию об этом заявил настоятель местного храма. Буквально через несколько часов личность подозреваемого была установлена.

По данным полиции, 28-летний местный житель прослышал, что реликвия обладает чудодейственной силой, поэтому похитил ее и принес домой.

— Мощи, добытые преступным путем, изъяты в качестве вещественных доказательств, а в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего, — заявили в полиции, сообщает РИА Новости.

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