Адвокат Вайнштейна отказался его защищать

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У Бенджамина Брафмана и скандального продюсера возникли разногласия, какие конкретно — не поясняется.

Фото: Thewrap @harvey-weinstein

Бенджамин Брафман, адвокат Харви Вайнштейна, более не желает представлять в суде своего подзащитного. Между юристом и продюсером, обвиненным в изнасилованиях и домогательствах, возникли разногласия невыясненного свойства. О решении Брафмана сообщает NBC со ссылкой на источник, знакомый с проблемой.

Как стало известно, адвокат решил взять самоотвод и прекратить работу с Вайнштейном. Теперь он обязан уведомить о своем отказе судью и самого Харви, но пока никаких официальных заявлений на данный момент не зафиксировано.

Дело Вайнштейна началось осенью 2017 года, когда NYT опубликовал материал, в котором продюсера обвиняли в неоднократных сексуальных домогательствах. Это породило целую волну признаний — Вайнштейна обвинили в схожих преступлениях более 80 актрис, среди которых были Анджелина Джоли и Сальма Хайек. В 2018 году последовало официальное обвинение — прокуратура Нью-Йорка начала уголовное преследование Вайнштейна по делу о сексуальных домогательствах и изнасиловании. Истцами выступили три женщины. Сейчас Вайнштейн находится на свободе — его выпустили под залог в миллион долларов.

Ранее Пятый канал рассказывал о появлении свидетеля в деле о сексуальных домогательствах Криштиано Роналду.

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