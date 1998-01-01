Полина Гагарина порадовала поклонников фото в пуховике поверх бикини

Наставница вокального проекта «Голос» Полина Гагарина появилась на тропическом пляже в пуховике и зимней шапке. Вместе с ней рискнул заработать тепловой удар и ее муж — фотограф Дмитрий Исхаков. Они выложили результат эксперимента в социальных сетях и даже призвали следовать их примеру.

— Мы поздравляем Всех со Старым Новым годом! Всех, кто сейчас на морях, присоединяйтесь к нашему челленджу, — написала звезда.

Instagram @gagara1987

По информации сайта KP.RU, супруги остановились в одном из самых дорогих мальдивских отелей. Проживание в стандартном номере стоит 145 тысяч рублей в сутки, а вилла на берегу обойдется в 200 тысяч.

Ранее Пятый канал сообщал, что в сети бурно обсуждают снимок Гагариной в бикини.