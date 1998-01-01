Мэй в отставку? В Британии парламент решает судьбу Brexit и Кабмина

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В Соединенном королевстве сегодня, 15 января, будут принимать окончательное решение по выходу страны из Евросоюза. От этого зависит судьба Кабинета министров Великобритании.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

В Великобритании сегодня, 15 января — момент истины. В парламенте будут решать, каким будет Brexit. Накануне премьер-министр, по оценкам экспертов, вчистую проиграла дебаты. Ее вариант устроил только 200 депутатов, остальные 400 настаивают на необходимости составления нового документа.

Вот только времени на это уже не осталось — Англия должна покинуть Евросоюз 29 марта. А это значит, что правительство в полном составе может уйти в отставку. Ожидается, что голосовать сегодня будут абсолютно все члены парламента. Одна из них, представитель партии лейбористов Тулипп Сиддик, даже отменила назначенное на сегодня кесарево сечение. По словам женщины, она будет определять будущее не только Великобритании, но и своего ребенка.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в Евросоюзе не намерены более обсуждать с Великобританией условия Brexit.

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