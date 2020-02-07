Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары

Отмена Британией части торговых ограничений в отношении России не означает, что отношения между нашими странами потеплеют. Так прокомментировал сенатор Алексей Пушков намерение Лондона отказаться от ряда санкций, введенных Евросоюзом. На своей странице в Twitter российский политик написал:

«Отмена Британией пошлин на отдельные российские товары не означает улучшения политических отношений с Россией. Чисто торговая история. Другое дело, что от плохих отношений урон несет скорее Лондон, чья международная роль малозаметна, а не Москва — один из признанных лидеров мировой политики».

Власти Великобритании намерены после окончательного выхода Королевства из Евросоюза снять ограничительные пошлины с ряда российских товаров.

В частности, с алюминиевой фольги, стальных и чугунных труб. Однако значительную часть санкций британцы планируют оставить. Лондон официально вышел из ЕС 1 февраля этого года. При этом продолжает следовать законам Союза. Это продлится до конца 2020 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Великобритания официально покинула Евросоюз,