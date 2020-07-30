Nexit вслед за Brexit: Нидерланды готовы выйти из ЕС по-английски
Не только оппозиция, но и официальный Амстердам высказывают недовольство политикой Евросоюза.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Ddp Images, 5-tv.ru
Пример Великобритании, которая уверенно освобождается от Евросоюза, теперь подхватывают Нидерланды. В стране уже не только оппозиция, но и официальный Амстердам высказывают недовольство политикой ЕС. На прошедшем саммите премьер Нидерландов Марк Рютте отказался согласовать союзный бюджет. И это не удивительно — в кризисный период все финансы должны оставаться в стране.
Корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Чащухин узнал о перспективах Nexit. Подробности в репортаже.
В самом деле «уходящая» неделя в Евросоюзе. Теперь и Нидерланды запросились на выход «по-английски». Слово, которое все чаще можно услышать в эти дни — Nexit. По аналогии с Brexit его предложил голландский евроскептик Герт Вилдерс.
«Прошел так называемый Евросаммит по поиску плана выхода из кризиса. У нас самих половина компаний — банкроты, простые люди теряют работу. Но денег на поддержку нет. Потому что они выделяются для восстановления Италии, Испании, Франции и Польши. Миллиарды из нашего бюджета. Их нужно тратить на свою страну и на своих людей», — говорит глава фракции Партии свободы, автор термина Nexit Герт Вилдерс.
Не только оппозиция, но и официальные власти недовольны политикой ЕС. Премьер Нидерландов Марк Рютте на прошедшем специальном саммите получил даже прозвище «Мистер нет и еще раз нет». Его не устраивало все, переговоры едва не зашли в тупик.
«Я не люблю переводить стрелки, но премьер Нидерландов, правда, ответственен за все проблемы, которые мы сейчас имеем», — считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Ни семилетний бюджет, размером более триллиона евро, ни 750 миллиардов в качестве прививки от коронакризиса не устраивали Рютте, надевшего на себя этакую «мантию скупости».
«Итак, нам нужна сильная Европа. Но сильная Европа означает, что отстающие страны должны и сами активизироваться», — заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Процветающие в любые времена Нидерланды со своей богатой торговой историей хлопают еще, конечно, не дверью, но уже — крышкой общеевропейского котла, вокруг которого сплошь иждивенцы. Себя бы сейчас прокормить — британский пример оказался заразительным.
Еще во время обсуждения Brexit «принцип домино» в случае его успеха был вполне ожидаем. Не первый год в ЕС нарастают антиевропейские настроения. Слишком много стран хотели бы ограничить влияние Брюсселя и Берлина.
Нарисованная почти пять лет назад карта разрастающегося евроскептицизма, на ней — сплошные «экзиты» от Франции, Нидерландов и Дании до Польши и Австрии. Теперь же невосполнимых потерь может стать еще больше: среди претендентов на выход — Италия, лидер нового движения за выход из ЕС вовсю фотографируется на фоне свежих плакатов с надписью «Italy Exit».
«Ни для кого уже не секрет, что меры по спасению от последствий коронавируса обойдутся в триллионы евро и это повлечет за собой стресс. Некоторые пессимисты сразу заявляли, что в итоге может рухнуть не только евро, но и весь целиком ЕС», — говорит экономист Майкл Мросс.
Противоречия были хроническими, коронавирус их только обострил. Особенно это стало заметно в самый разгар пандемии, когда европейская солидарность оказалась всего-то лишь на бумаге, и каждый был исключительно сам за себя.
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