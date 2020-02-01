Первые минуты после Brexit: что происходит в Лондоне в ночь прощания с Евросоюзом

Парламентская площадь в Лондоне стала главным местом празднования выхода Великобритании из Евросоюза. Тысячи сторонников Brexit вышли на нее, чтобы отметить «развод». 5-tv.ru публикует видео из британской столицы.

«Этого момента Великобритания ждала больше трех лет. В 2016 году произошел референдум, и вот сегодня, 31 января в 23 часа по местному времени, наконец-то, Великобритания вышла из состава Европейского союза. Сейчас на площади перед парламентом очень много людей, они поздравляют друг друга», — сказал корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов.

На снятых им кадрах видно, как люди празднуют, кричат «Мы сделали это!» и аплодируют. В руках ликующие держат различные флаги и плакаты. В воздухе гремит салют.

В Евросоюзе тем временем заявили, что сожалеют о решении Великобритании покинуть сообщество. Об этом говорится в сообщении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«Сегодня Великобритания покидает Европейский Союз и становится третьей страной. Хотя мы сожалеем о решении Соединенного Королевства покинуть наш союз, мы полностью уважаем этот выбор и готовы двигаться вперед», — отметил он, добавив, что Британия останется ключевым партнером для ЕС.

Как сообщал 5-tv.ru Великобритания вышла из Евросоюза 31 января в 23:00 по лондонскому времени (1 февраля 02:00 мск). В течение следующих 11 месяцев будет длиться переходный период.