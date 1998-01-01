Видео: Участок Филевской линии метро Москвы не работал из-за подтопления

Участок Филевской линии метро Москвы между «Кунцевской» и «Багратионовской» станциями временно не работал 15 января. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки. Причиной стало поступление воды на участок салатовой ветки метро, который мог быть вызван гидроударом, произошедшим во время строительства второго вестибюля станции «Окружная».

— Проблема получилась из-за того, что при строительстве второго наклонного входа станции «Окружная», по предварительной версии, произошел гидроудар, выбило технологическую пробку в тюбинге в существующем, действующем тоннеле. На сегодняшний момент все проблемы и вопросы устранены. Никаких проблем с точки зрения влияния на инфраструктуру метро нет. Мы обеспечили ту безопасность, которая необходима, — сказал гендиректор Мосметрострой Сергей Жуков.

Отмечается, что некоторое время поезда ходили между станциями «Александровский сад» и «Багратионовская». В 11 часов движение составов было восстановлено.

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На кадрах, предоставленных пресс-службой московского метро, видно, что на месте провала грунта работали дорожные службы города и МЧС.

К слову, сейчас из-за провала грунта движение по Ферганской улице от Академика Скрябина до Сурского проезда полностью перекрыто.

Ферганская улица играет важную роль в транспортной системе юго-востока столицы, она дублирует Волгоградский и Рязанский проспекты.

Ранее Пятый канал сообщал, что на севере Москвы утром 15 января затопило тоннель подземки.