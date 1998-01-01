Видео: Участок Филевской линии метро Москвы не работал из-за подтопления

Участок Филевской линии метро Москвы между «Кунцевской» и «Багратионовской» станциями временно не работал 15 января. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки. Причиной стало поступление воды на участок салатовой ветки метро, который мог быть вызван гидроударом, произошедшим во время строительства второго вестибюля станции «Окружная».
Отмечается, что некоторое время поезда ходили между станциями «Александровский сад» и «Багратионовская». В 11 часов движение составов было восстановлено.
На кадрах, предоставленных пресс-службой московского метро, видно, что на месте провала грунта работали дорожные службы города и МЧС.
К слову, сейчас из-за провала грунта движение по Ферганской улице от Академика Скрябина до Сурского проезда полностью перекрыто.
Ферганская улица играет важную роль в транспортной системе юго-востока столицы, она дублирует Волгоградский и Рязанский проспекты.
Ранее Пятый канал сообщал, что на севере Москвы утром 15 января затопило тоннель подземки.