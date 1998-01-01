Видео: На севере Москвы затопило тоннель метро

Станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» московского метрополитена оказались закрыты для пассажиров утром 15 января. По информации пресс-службы столичной подземки, повреждение инженерных коммуникаций вызвало подтопление на одном из участков Люблинско-Дмитровской линии.

Сейчас на перегоне между станциями «Окружная» и «Верхние Лихоборы» работают около 100 специалистов Мосметро, Мосинжпроект и Мосметрострой. ТАСС сообщает, что угрозы для инфраструктуры метрополитена нет.

Между закрытыми станциями «Петровско-Разумовской» курсируют 50 бесплатных компенсационных автобусов. На Дмитровском шоссе наблюдаются заторы по направлению в центр.

Ранее Пятый канал сообщал, что на железной дороге под Иркутском произошел сход грузовых вагонов.