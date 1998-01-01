Видео: Желающие жениться в «красивую дату» перекрыли дорогу возле ЗАГСа в Петербурге

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Будущие молодожены, спешащие забронировать дату свадьбы, перекрыли Английскую набережную и выстроились в очередь длиной в десятки метров.

Фото, видео: Пятый канал

Очереди из будущих молодоженов перед отделами ЗАГСов и Дворцами бракосочетаний Санкт-Петербурга 15 января растянулись на несколько десятков метров. Именно с сегодняшнего дня в Северной столице можно забронировать «красивые даты» свадеб в период с апреля по декабрь 2019 года.

Так, возле Дворца бракосочетания на Английской набережной очередь из желающих пожениться растянулась аж на 70 метров. По словам молодых людей, чтобы успеть выбрать желаемую дату свадьбы, им пришлось занять очередь еще глубокой ночью.

Не оценили поступка влюбленных разве что автомобилисты. Многие из желающих жениться припарковали свои машины в два ряда на Английской набережной, создав тем самым большой затор.

Ранее Пятый канал рассказывал о пяти знаках зодиака, которые в 2019 году встретят свою любовь или поженятся.

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