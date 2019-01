Фото на 360°: китайский аппарат показал, как выглядит темная сторона Луны

Луноход «Юйту-2» сделал панорамное фото поверхности естественного спутника Земли, сообщает URA.RU. После посадки китайский зонд сделал панорамные снимки на 360 градусов. Кадры прилунения, которое произошло 3 января, доступны в Twitter телеканала CGTN.

«All I see is you!» China's Chang'e-4 lander and the rover Yutu-2 take photos of each other, marking success of #ChangE4 mission pic.twitter.com/5Qxb2jW7rN