Фото на 360°: китайский аппарат показал, как выглядит темная сторона Луны

, 16:17 Видео 337

Луноход «Юйту-2» сделал панорамный снимок поверхности спутника нашей планеты.

Фото, видео: Xinhua / China National Space Administration

Луноход «Юйту-2» сделал панорамное фото поверхности естественного спутника Земли, сообщает URA.RU. После посадки китайский зонд сделал панорамные снимки на 360 градусов. Кадры прилунения, которое произошло 3 января, доступны в Twitter телеканала CGTN.

КНР активно заявляет о себе в космическом пространстве — Поднебесная стала первой в истории страной со спускаемым аппаратом на обратной стороне Луны. Беспрецедентная посадка — вторая часть китайской лунной программы «Чанъэ»: первым был облет Спутника, а теперь предстоит его возвращение на Землю.

Прежде чем на Луну отправили «Юйту-2», к спутнику полетел коммуникационный аппарат «Цюэцяо», который обеспечивает связь с Землей. Сам же луноход отправили к месту назначения на борту корабля «Чанъэ-4» 7 декабря. 3 декабря аппарат успешно прилунился.

Китайская космическая программа уникальна своими названиями — все они связаны с мифологией. Например, «Чанъэ» назван в честь даосской богини Луны, «Цюэцяо» в переводе означает «сорочий мост» — сооружение из китайской романтической истории, а «Юйту» — имя нефритового зайца, который, по легенде, живет на Луне.

Xinhuanet.com

Ранее Пятый канал публиковал первые снимки, сделанные «Юйту-2».

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