Украинские разработчики Metro: Exodus выпустили постер с ошибкой в слове «Россия»

Украинская студия 4A Games выпустила постер к шутеру Metro: Exodus с ошибкой в слове «Россия». В нижнем левом углу автор рисунка написал название страны, правда почему-то с маленькой буквы.

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Внимательные геймеры обратили на это внимание и обратились к российскому издателю «Бука». В компании отметили, что мировой тираж уже напечатан, однако для стран СНГ выпустят исправленный постер.

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Компьютерная игра про выживание на постапокалиптических пустошах бывшей Российской Федерации выйдет 15 февраля на консолях Play Station 4 и Xbox One, а также персональных компьютерах.

Ранее Пятый канал сообщал, что Microsoft готовит презентацию целой серии новейших консолей.