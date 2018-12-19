Украинские разработчики Metro: Exodus выпустили постер с ошибкой в слове «Россия»

, 16:04 Фото 39

На материалах с иллюстрациями к компьютерной игре, название страны написано с маленькой буквы.

Фото: 4A Games

Украинская студия 4A Games выпустила постер к шутеру Metro: Exodus с ошибкой в слове «Россия». В нижнем левом углу автор рисунка написал название страны, правда почему-то с маленькой буквы.

4A Games

Внимательные геймеры обратили на это внимание и обратились к российскому издателю «Бука». В компании отметили, что мировой тираж уже напечатан, однако для стран СНГ выпустят исправленный постер.

Twitter

Компьютерная игра про выживание на постапокалиптических пустошах бывшей Российской Федерации выйдет 15 февраля на консолях Play Station 4 и Xbox One, а также персональных компьютерах.

Ранее Пятый канал сообщал, что Microsoft готовит презентацию целой серии новейших консолей.

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