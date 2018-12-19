Украинские разработчики Metro: Exodus выпустили постер с ошибкой в слове «Россия»

Украинская студия 4A Games выпустила постер к шутеру Metro: Exodus с ошибкой в слове «Россия». В нижнем левом углу автор рисунка написал название страны, правда почему-то с маленькой буквы.
Внимательные геймеры обратили на это внимание и обратились к российскому издателю «Бука». В компании отметили, что мировой тираж уже напечатан, однако для стран СНГ выпустят исправленный постер.
Компьютерная игра про выживание на постапокалиптических пустошах бывшей Российской Федерации выйдет 15 февраля на консолях Play Station 4 и Xbox One, а также персональных компьютерах.
Ранее Пятый канал сообщал, что Microsoft готовит презентацию целой серии новейших консолей.