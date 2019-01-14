Прямая трансляция репетиции парада в честь окончания блокады Ленинграда

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15 января на Дворцовой площади в Петербурге выступают пешие расчеты солдаты и офицеры войск Западного военного округа.

Фото, видео: РИА Новости / Анна Волкова

В эти минуты на Дворцовой площади проходит первая репетиция в преддверии военного парада по случаю 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда — 27 января 1944 года.

15 и 17 января торжественным маршем по Дворцовой площади пройдут военнослужащие и курсанты ведомственных вузов, а 22 и 24 января к ним присоединится военная и специальная техника.

Сам военный парад состоится 27 января. По информации телеканала 78.ru, в нем примут участие 2,5 тысячи военнослужащих и 80 единиц техники.

Ранее Пятый канал сообщал, что на летнем военно-морском параде в Петербурге покажут новые образцы кораблей.

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