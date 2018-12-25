На военно-морском параде в Петербурге покажут новые образцы техники

На Главном военно-морском параде в Петербурге будут представлены новые корабли и другая техника. Кроме того, летом 2019 года зрители увидят зрелищные эпизоды, которые пока держатся в секрете. Об этом рассказал главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев.

По словам адмирала, в этом году увеличат состав сил, принимающих участие в параде. Он добавил, что уже началась подготовительные работы к прохождению военной техники в акватории Невы и на Кронштадтском рейде.

В июле 2018 года в параде были задействованы 41 надводный корабль и подводные лодки, 38 летательных аппаратов и более четырех тысяч военнослужащих. Об этом информирует портал «Красная звезда».

Ранее Пятый канал сообщал, что в Россию вернулись тридцать легендарных танков Т-34.