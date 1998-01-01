Видео: Более 200 пар влюбленных встали в очередь в Петербурге ради красивых свадебных дат

В главный ЗАГС Петербурга выстроилась огромная очередь. Чтобы свадебная церемония состоялась именно во «Дворце бракосочетаний № 1», будущие молодожены решились на первое серьезное испытание.

Чтобы получить летнюю дату, молодые караулили у дверей с вечера и ночевали тут же, в припаркованных машинах. В менее трудозатратный способ — записаться через интернет — жаждущие создать семью не верят. В первый день работы ЗАГСа в новом году электронная система традиционно дает сбой, и влюбленные пары рассчитывают только на личное присутствие.

К утру автомобилей стало больше — подъехали те, кто предпочел спать дома.

Ранее Пятый канал рассказал, что нетерпеливые молодожены парализовали движение по Английской набережной в Петербурге. Многие из желающих жениться припарковали свои машины у «Дворца бракосочетаний» в два ряда, создав тем самым большой затор. Уже спустя полтора часа после открытия ЗАГСа ажиотаж пропал: толпа разошлась и подать заявление не составляло труда.