Видео: Пьяный иеродиакон устроил ДТП, в котором пострадала петербургская журналистка

Как стало известно Пятому каналу, в субботу, 12 января, около часа ночи по местному времени в городе Великие Луки Псковской области на улице Фурманова произошло столкновение двух автомобилей.

Журналистка из Санкт-Петербурга Анастасия рассказывает, что она ехала с вокзала. В Daewoo Nexia вместе с девушкой находились водитель, ее 43-летняя мать и молодой человек. Иномарка перед небольшим поворотом сбавила скорость и в этот момент им «в лоб» вылетела Toyota Camry, произошел мощный удар.

Водитель Daewoo Nexia, журналистка и ее парень отделались ушибами и синяками. Мать Анастасии спасатели деблокировали из искореженного авто около часа. Женщину госпитализировали с серьезными травмами, ей нужна операция. 16 января утром ее транспортируют в псковскую больницу.

По словам Анастасии, очевидцы аварии признали в человеке, который был за рулем Toyota Camry клирика Свято-Вознесенского кафедрального собора города Великие Луки Андрея Парфенова.

Как рассказал Пятому каналу водитель Daewoo Nexia Владимир Пронин, медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови священника.

Во вторник, 15 января, виновник ДТП появился в больнице у пострадавшей женщины. Иеродиакон плакал у нее в палате, клялся, что не пил — только причастился кагором. Обещал возместить все затраты. А до этого к матери Анастасии приходил некий отец Александр. Священник намекнул на то, что пострадавшую бог наказал за нечистые помыслы.

В Управлении ГИБДД по Псковской области подтвердили информацию о том, что за рулём находился представитель церкви в нетрезвом состоянии. Ведется расследование.