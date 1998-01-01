500 миллионов рублей, выигранные в лотерею, забрал водитель из Екатеринбурга

35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко стал одним из обладателей крупного выигрыша в новогоднем тираже лотереи «Русское лото», сообщает РИА Новости. Мужчина спустя две недели забрал выигрыш — 500 миллионов рублей. За огромной денежной суммой Николай приехал с супругой Оксаной. О размере выигрыша счастливчик узнал только 5 января.

— Так получилось, что еще с лета у нас остался выигрышный билет «Русского лото». Мы все забывали пойти получить выигрыш. Перед Новым годом я возвращалась из магазина и решила поменять билет на новый. Продавец лотерейного киоска предложила мне на выбор несколько, а я даже и не знала, что на кону целый миллиард рублей. Положила билет дома и забыла о дате тиража , — рассказала жена мультимиллионера Оксана Мирошниченко.

Организаторы лотереи «Столото» говорят, что жизнь семьи Мирошниченко пока в корне никак не изменилась. Супруги продолжают работать и куда-либо переезжать не собираются.

Ранее Пятый канал сообщал, что розыгрыш «Новогоднего миллиарда» в популярной телеигре «Русское лото» состоялся 1 января 2019 года. Обладателями выигрышных билетов стали 12 человек, каждый из которых обогатится на 833 тысячи 333 рубля.