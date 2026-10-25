«Раскаиваюсь в содеянном»: Хабенский извинился за цены на спектакль

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 54 0

Самые дорогие билеты на постановку МХТ имени Чехова обошлись зрителям в 30 тысяч рублей.

Хабенский извинился за цены на спектакль МХТ в Казани

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Хабенский извинился за стоимость билетов на спектакль в Казани

Постановку «Кабала святош» Московского художественного театра имени Чехова показали на сцене Татарского государственного театра имени Галиасгара Камала. В главных ролях выступили Константин Хабенский, сыгравший Мольера, и Николай Цискаридзе в образе Людовика XIV. Об этом говорится в публикации «Экспресс газеты».

Казанские театралы встретили спектакль восторгом и аншлагом. Ближе к финалу произошел неожиданный эпизод: Хабенский вышел к публике с шутливыми извинениями. Наибольший отклик у зала вызвало его замечание о билетах. Самые дорогие места обошлись зрителям в 30 тысяч рублей — примерно вдвое дешевле столичных, а доступные варианты начинались от 3,5 тысячи рублей.

Хабенский заявил, что в погоне за достижениями и успехом перед ним стерлась грань допустимого. Он также признал, что народный артист должен «как-то качественнее подбирать слова, тщательнее жить». И добавил, что ему стыдно перед всеми, кто посмотрел спектакль и поверил в него.

«Я раскаиваюсь в содеянном. Еще раз приношу свои извинения всем потерпевшим и тем, кто ушел в антракте. И еще, пожалуйста, простите за цены на билеты», — сказал исполнитель главной роли.

Завершился вечер овациями: зрители оценили и актерскую работу, и чувство юмора Хабенского. Любители театра не раз жаловались на слишком, по их мнению, дорогие билеты. Худрук объяснял ситуацию ценовой политикой МХТ имени Чехова и желанием не допустить к махинациям перекупщиков.

Ранее в интервью 5-tv.ru Константин Хабенский назвал верность и преданность профессии важными качествами для молодых артистов. По словам актера, профессиональный путь требует времени, и результат приходит не сразу. И даже при больших усилиях успех не гарантирован.

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