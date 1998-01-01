Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в «Ростех» — Прим. ред.) принял решение присоединиться к флешмобу в поддержку британской певицы Адель. Видео, где один из мощнейших в мире пистолетов «Гюрза» «просит» исполнительницу не уходить со сцены появилось на странице предприятия в Instagram.

— Самый сильный пистолет попросил певицу Адель не покидать сцену. Творчество британской певицы Адель настолько популярно у климовских оружейников, что ЦНИИТОЧМАШ подключился к флэшмобу #ADELECHALLENGE , — говорится в публикации.

В дополнение к описанию ролика, оружейники пишут, что российский пистолет СР-1 «Гюрза» трогательно «перепел» хит «Someone Like You». Ему «подпевал» хор патронов повышенной эффективности, каждый из которых способен пробить 4-мм стальной лист с расстояния в сто метров. Само «выступление» состоялось на полигоне предприятия в подмосковном Климовске.

Британская певица Адель приняла решение уйти со сцены в конце 2018 года, заявив, что пение и гастроли не приносят ей удовольствия, сообщает РИА Новости.

Ранее Пятый канал сообщил, что мужем британской певицы Адель стал ее бойфренд Саймон Конеки, отношения с которым длятся уже более пяти лет.