«Очередь за мечтой»: почему мы готовы сутками стоять на морозе за заветной целью

В Петербурге на Английской набережной во вторник, 15 января, собрались счастливчики — целая очередь — 400 человек! Стояли они за красивой датой.

Это двери Дворца бракосочетания. Сегодня там открыли запись для тех, кто хочет пожениться, начиная с апреля. Но большинство пар пришли, конечно, с прицелом на лето. потому что тепло. А если очень повезет — забронировать конкретный день сентября. 9-е ноль 9-го 2019-го. Так что назовем это — очередь за мечтой.

Запись открылась во все ЗАГСы, но этот Дворец любим молодоженами особенно. На какие только жертвы не шли у его стен, чтобы создать семью в правильную дату. 200 человек — встали еще до открытия, кто-то нарисовал номерки для вновь прибывающих и долгие часы совсем неромантичного караула.

— Мы здесь с одиннадцати. Все время были.

— Подождите, с одиннадцати вечера?

— Вчерашнего дня. Все время здесь!

— То есть вы не спали?

— Нет. Ну здесь все так! — рассказывают счастливые влюбленные.

— Сильно замерзли?

— Очень. Ноги окоченели.

А ведь все могло быть проще. Давно уже существует электронная очередь, сидеть в которой можно, находясь в собственной квартире, с кружкой теплого чая. Но… Но наплыв был таким, что в первые же минуты, как сообщается, портал обвалился. И перепуганные пары — вдруг вообще не поженят — бросились во Дворец на личный прием…

Совсем другая история на Камчатке. Там очередь за мечтой — это очередь за льготными авиабилетами. Их выбросили в продажу еще в выходные. Приобрести через интернет нельзя. Так что потенциальные покупатели дежурят у представительства авиакомпании уже несколько дней и ночей.

— Я пришла и поняла, что люди тут ночуют! Для того, чтобы не просто взять талончик, а записаться на талончики и не факт, что ты его возьмешь в этот день. Что тебе еще завтра придется прийти за этим талончиком, также простоять.

Ажиотаж такой, что билетов на август — например, из Москвы в Петропавловск-Камчатский — почти не осталось. И экономия понятная. До 70-ти тысяч рублей в один конец. Вот только жители выбирают — экономить еще и на комиссии. Возле других касс, где те же билеты продают наценкой в тысячу — очередей почти нет.

Как нет очередей в школы, если они на окраинах российских городов. Зато, чтобы устроить детей в первый класс в престижную гимназию или просто поближе к центру — каждую весну родители дежурят у костров. Электронным очередям тоже не доверяют. Так что сидеть и ждать — это не столько необходимость, сколько — личный выбор.

Вспомним выставки художников, где посмотреть на картину Серова «Девочку с персиками» бросились как в 80-е за персиками. Или последнюю черную пятницу — как черный день, когда сотни людей хотят купить-посмотреть-выгадать что-то особенное… — и просто теряют голову!..

Что за странный «синдром длинной очереди»? Зачем люди сначала встают, а потом выясняют, зачем? И такое бывает!.. За консультацией мы обратились к маркетологу Антону Вуйме.

— Что заставляет человека сегодня стоять в очередях?.. Нет же уже необходимости, нет дефицита.

— Бывает так, что накручивают рекламой, пиаром… Ажиотаж, что вот будет нечто уникальное, у людей создается ощущение дефицита. И тогда они бросаются на этот дефицит и создают очередь. И бывают очереди, когда реальный дефицит.

— Но сегодня нет дефицита. Очередь за билетами в театр, очередь за айфоном, который совсем не обязательно покупать первым. Вот, это откуда?

— Есть дефицит, дефицит времени! Когда большое количество людей хочет в одном и том же месте, в одно и то же время решить какую-то свою задачу. Допустим, купить айфон. Вот, непременно в первый день продаж. В конкретное время очень много людей хочет купить этот товар, а времени на всех не хватает. У кассира не хватает времени этот товар очень быстро и оперативно продать.

— Некое стадное чувство, насколько оно сильно?

— Очень сильный эффект, потому что человек — общественное существо. Когда все вокруг делают что-то. Допусим, все начнут прыгать сейчас вокруг на одной ноге и чесать за ухом, и это я тоже начну делать. И все остальные начнут делать, потому что все будут думать — ну, раз так надо прыгать — значит, так и надо прыгать! Поэтому, когда вы просто выстраиваете очередь из 50 человек — еще 200 человек к вам присоединятся просто так.

— А как не поддаваться этому ажиотажу?

— Нужно быть индивидуалистом, как бы думать мозгами, но это в современном обществе сложно. Потому что общество, оно рассчитано на создание такого массового стадного чувства. Оно его развивает, провоцирует, потому что на этом стадном чувстве просходит сбыт товаров и услуг.

А еще, чтобы не поддаваться искусственному ажиотажу — в помощь отрезвляющая надпись от сегодняшних очередников у Дворца бракосочетаний: «Ты думаешь, это того стоит?» Можно каждый раз себя спрашивать, прежде, чем произнести - «Кто последний?». Этот вопрос в принципе может остановить от многих безумств.