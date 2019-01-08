Фото: Ассиметричные джинсы — новый модный тренд?

, 6:14 Фото 28

Украинский дизайнер одежды сделала самые ходовые брюки с разными штанинами и стала героиней журнала Vogue.

Фото: instagram @kseniaschnaider

Украинка Ксения Шнайдер может стать автором нового тренда в мире высокой моды, пишет «Ридус».

Дизайнера заметили в авторитетном модном издании Vogue. Все из-за странных штанов, которые придумала Ксения. Одна штанина джинсов выполнена в стиле клеш, другая – в узком крое.

 
 
 
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Публикация от Ksenia Schnaider (@kseniaschnaider)

Дизайнер отмечает, что сшила первые ассиметричные джинсы два года назад из двух самых продаваемых моделей своих штанов. Ее приятель тогда заявил, что это безумно, однако недавно Ксения решила, что такие джинсы нужно носить ей самой. Теперь девушка мечтает показать новинку на Парижской неделе моды.

Ранее Пятый канал рассказывал о хитрых модниках, сдающих в магазины новогодние наряды.

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