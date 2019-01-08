Украинка Ксения Шнайдер может стать автором нового тренда в мире высокой моды, пишет «Ридус».

Дизайнера заметили в авторитетном модном издании Vogue. Все из-за странных штанов, которые придумала Ксения. Одна штанина джинсов выполнена в стиле клеш, другая – в узком крое.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ksenia Schnaider (@kseniaschnaider) 7 Янв 2019 в 11:16 PST

Дизайнер отмечает, что сшила первые ассиметричные джинсы два года назад из двух самых продаваемых моделей своих штанов. Ее приятель тогда заявил, что это безумно, однако недавно Ксения решила, что такие джинсы нужно носить ей самой. Теперь девушка мечтает показать новинку на Парижской неделе моды.

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