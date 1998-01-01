Предприимчивые россияне массово сдают наряды после корпоративов в магазины

После отшумевших новогодних праздников среди предприимчивых россиян наметился новый тренд: многие сдают после прошедших корпоративов приобретенные для этого случая дорогие платья и костюмы.

Визажист и модель Марина Бобко в один магазин одежды ходит обычно по два раза — чтобы наряд купить, а после фотосессии или праздника его вернуть. Появиться в одном и том же — это не про нее.

— Я поняла, что я покупаю много вещей, которые потом не используются, лежат без дела. Я брала вещи, чтобы подумать и осознать — нужна мне эта кофточка или не нужна, — рассказала она.

Согласно законодательству, на возврат одежды отведено 14 дней при сохранении товарного вида, чека и этикетки.

В химчистках подтверждают, что к ним регулярно несут так называемые наряды–однодневки, особенно после корпоративов, которые легко узнать по характерным загрязнениям: «от рвоты до жирных пятен, затеков, майонеза».

— Часто потовые затеки — люди все-таки веселятся, танцуют, — рассказала главный технолог химчистки.

При этом, предприимчивые клиенты всегда просят сохранить этикетки, хотя зачастую это и невозможно из-за воздействия химраствора.

Заметить то, что платье прошло химчистку, может только специалист, проведя экспертизу. Внешне оно ничем не изменилось, порошком не пахнет. Оформили возврат? Можно идти в следующий магазин. Получается такой прокат вещей. Вечернее платье может стоить и десять, и 20 тысяч рублей, а его чистка обойдется всего в 500-800 рублей.

В этой ситуации продавцы магазинов предлагают приравнять платья к нижнему белью, чтобы они не подлежали возврату, и чтобы покупатели думали, прежде чем приобретать вещь. Ведь есть даже такие хитрецы, которые обзавелись специальным степлером для крепления новых этикеток.

— Мы говорим, что проведем экспертизу, она будет за их счет. Но они прекрасно знают, что это будет не за их счет, а за наш. Поэтому в течение двух недель мы должны отдать деньги, — пожаловалась продавец петербургского магазина платьев Светлана Цветкова.

Эксперты считают, что виноваты и сами продавцы, ведь прежде всего в законе прописан вариант обмена, а уже потом возврата.

— Те магазины, которые хорошо знают законодательство — они этим пользуются. Они говорят и отказывают на законных основаниях в возврате того же пальто, например. Предлагают обменять товар. Потребитель пишет заявление, что он хочет обменять — а магазин выносит товар из кладовой и говорит — вот он твой — забирай и уходи, — рассказал председатель Санкт-Петербургского общественного объединения потребителей Вадим Рыжков.

Но те, кто покупает на один раз, всегда имеют право отказаться от обмена. Пока в магазине действует правило — покупатель всегда прав, не стоит удивляться, что любой, даже самый брендовый бутик по сути может являться магазином секонд-хенда.

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