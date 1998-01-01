Видео: вторые сутки в Испании идет операция по спасению малыша из колодца

На юге Испании сотни спасателей ищут малыша, упавшего в глубокий колодец. Ребенок провалился в 100-метровую шахту. Жив ли мальчик, до сих пор неизвестно. Поисковая операция идет уже вторые сутки, но пока все что удалось найти — это пакетик с конфетами. За судьбой малыша сейчас следят по всему миру, его родители получают тысячи сообщений со словами поддержки. Все очень надеются на чудо, что мальчика удастся поднять на поверхность живым и невредимым.

Узкая скважина диаметром всего в 25 сантиметров. Слишком мало, чтобы доставить проблемы взрослому, но вполне достаточно для беды с младенцем. Двухлетнего Хулена родители оставили без внимания на каких-то несколько минут — отвлеклись на приготовление шашлыка. А когда спохватились — ребенок оказался уже на глубине в 110 метров. Операция по спасению стартовала еще в воскресенье и продолжается до сих пор.

— Мы не остановимся, пока его не спасем! — завляет представитель Гражданской гвардии в Малаге Бернардо Мольто.

При помощи спущенной в колодец камеры удалось найти на глубине 78 метров пластмассовый стаканчик и пакетик с конфетами малыша. Это дает надежду, что Хулен все еще жив. Сложность в том, что в такой узкий тоннель спасателям не пролезть, а расширять его нельзя — мальчика в этом случае засыплет землей.

Экстренные службы собираются вырыть другую скважину под углом — до уровня, на котором предположительно находится ребенок. Но время стремительно уходит, и родители в отчаянии требуют от спасателей более решительных действий.

— Мы получаем множество твиттов и сообщений со словами поддержки! Мы благодарны! Но что толку, если наш малыш находится под землей уже более 30-ти часов. Он умирает, и мы умираем вместе с ним! — плачет отец Хулена Хосе Розелло.

Эмоции родителей Хулена понятны. В прошлом году они пережили утрату другого ребенка, который умер в возрасте трех лет. Мэр города Тоталана, в котором находится злополучный колодец, также не согласен со сроками спасения. И заявил, что имеет собственный план, который намерен активировать лично. Правда, не уточнив детали.

Испанских спасателей наверняка воодушевляет успех коллег из Тайланда. Которые прошлым летом извлекли из затопленной пещеры игроков детской футбольной команды и их тренера, те провели под землей 18 суток и сумели выжить.