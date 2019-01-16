Назван средний размер украинской пенсии через пять лет после Евромайдана

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В начале 2019 года оппозиционеры киевских властей заявили о более чем двукратном сокращении социальных выплат по старости.

Фото: globallookpress.com

Пенсионный фонд Украины назвал размер средней пенсии в стране, пишут «Известия».

На 1 января 2019 года соцвыплата по старости в среднем составляет 2645 гривен (6,3 тысячи рублей или 94 доллара США). Общее число пенсионеров на Украине составляет 11,5 миллионов человек.

Ранее оппозиционер киевских властей Виктор Медведук заявил, что за пять лет после госпереворота в 2014 году в стране более чем в два раза сократились минимальный размер прожиточного минимума и минимальная пенсия.

На этом фоне рост коммунальных тарифов все больше вынуждает украинцев буквально своими руками «решать» вопросы с отоплением и горячей водой. Жители Кривого Рога, например, взломали котельные и сами пустили тепло в свои дома.

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