ПАСЕ рекомендовала Госдуме сформировать делегацию из «шести полов»

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Парламентарии определятся с вопросом об участии России в Ассамблее на следующей неделе.

Фото: www.globallookpress.com

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) предложила России сформировать состав делегации по принципу равноправия шести полов, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

— Эти критерии связаны как с фракционным принципом, хорошо вам известным, так и с менее, может быть, известным принципом равноправия полов. Полов, по-моему, указано шесть, — цитирует Толстого РИА Новости.

Такие рекомендации содержатся в приглашении секретариата ПАСЕ. По словам вице-спикера, в Госдуме намерены изучить и обдумать эту информацию, и нижняя палата парламента сформирует свою позицию по участию России в ПАСЕ в течение недели.

В свою очередь, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев также сообщил, что на будущей неделе будет принято решение об участии российских сенаторов в работе ПАСЕ.

Он отметил, что ситуация уже вышла за пределы «участия или неучастия» российских представителей в деятельности Ассамблеи — теперь вопрос затрагивает отношения России и Европы в целом, передает ФАН.

Первое заседание ПАСЕ должно состояться 21 января в Страсбурге, где расположена штаб-квартира этой международной организации.

Российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса в 2014 году из-за воссоединения Крыма с Россией. Сенаторы РФ отказались работать в таких условиях и в 2016–2018 годах не подавали заявку на участие в ПАСЕ. Однако под угрозой существования оказалась сама Ассамблея из-за отказа РФ выплачивать взнос.

Ранее Пятый канал публиковал видео, как депутаты ПАСЕ, а именно — представители от Украины — предложили закупить костюмы химзащиты для защиты от русских.

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