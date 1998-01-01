«Круче Эминема»: Велогонщики покорили сеть «Первым в истории велорэпом»

Профессиональные велогонщики из команды «Астана» записали трек в жанре хип-хоп под названием «Первый в истории велорэп». В ролике, длящемся полторы минуты, группа спортсменов с велосипедными цепями на груди зачитывает рэп-композицию так, будто они занимались этим всю жизнь. Задумка оказалась настолько удачной, что видео собрало более десяти тысяч просмотров за первые сутки во всех соцсетях.

— Ребята, вы огонь! Первое и такое стильное произведение! Круче Эминема! — написал в комментариях на YouTube один из пользователей.

Другим комментаторам ролик также пришелся по душе. Некоторые даже пообещали следить за дальнейшим творчеством спортсменов.

По информации СМИ Казахстана, 13 января команда «Астана» открыла новый велосипедный сезон.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что начале января клип на рэп-композицию снял депутат Госдумы Виталий Милонов.