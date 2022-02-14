День святого Валентина: Как появилась легенда, в которую поверили влюбленные

Легенда о святом Валентине

История, а точнее, легенда, утверждает, что Валентин был римским патрицием, который влюбился в слепую дочь тюремщика. Он послал ей накануне собственной казни любовную записку с подписью «Твой Валентин». По другой версии, Валентин был римским священником, тайно венчавшим влюбленных, за что был брошен в тюрьму. Легко объединить этих двух Валентинов в одного. Получается история, как Валентин был священником, влюбившимся в дочь тюремщика. И такой вариант истории тоже существует. Вообще, мифов про День влюбленных достаточно.

На самом деле, если и существовал какой-то Валентин с похожей историей (а это сомнительно, поскольку в источниках о нем ничего не сказано), то святым он не был. Святых же Валентинов в христианстве всего три. Но 14 февраля не является праздником ни одного из них. Все они жили в Риме, судьбы трагичные, но никаких упоминаний о тайном венчании нет ни в одной биографии. Разумеется, истории всех троих — это истории про любовь, но исключительно про любовь к Богу.

Фото: www.globallookpress.com

Впрочем, так ли плохо, что у влюбленных будет свой праздник? День, когда можно дарить друг другу подарки, признаваться в любви, смотреть романтические фильмы. Кстати, если вы хотите выбрать подарок для своей второй половинки на 14 февраля, придется попотеть. В этот день прилавки магазинов заполняют типовые презенты — розовые плюшевые сердца, котята, бесполезные сувениры, и все это втридорога. Кому же понравится получить на День влюбленных подарок, если точно такой же получили все знакомые вокруг? Чтобы такого не произошло, лучше готовиться заранее. И быть оригинальным.

Как отпраздновать День святого Валентина

Проводят день святого Валентина по-разному. Можно выбрать оригинальный досуг: полетать в аэротрубе, например. Можно посмотреть фильм в кинотеатре или пойти на каток. Некоторые отмечают этот праздник на открытом воздухе — в конце концов, кто сказал, что нельзя полететь на 14 февраля в теплую страну? Можно, напротив, остаться дома, включить любимый фильм и наслаждаться Днем влюбленных в постели.

14 февраля влюбленные дарят друг другу валентинки. Фото: www.globallookpress.com

День святого Валентина — это такой праздник, который могут отмечать и одинокие люди. Кто запрещает им 14 февраля устроить праздник любви к себе? Отвести себя в ресторан или заказать домой пиццу… Провести этот день так, как нравится — отличная идея для холостяков.